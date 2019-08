Per Trump niente Danimarca dopo il no all'acquisto della Groenlandia

Alla fine Donald Trump sembra essersi offeso. E dopo il secco no alla sua proposta di valutare l'acquisto della Groenlandia da parte degli Stati Uniti ha deciso di cancellare la sua visita del prossimo 2 settembre in Danimarca, paese da cui la Groenlandia dipende.

"Visti i commenti del primo ministro Mette Frederiksen che ha detto di non essere interessata rinviero' il nostro incontro previsto tra due settimane ad un'altra volta", scrive Trump, incurante del rischio di provocare una crisi diplomatica.

La premier danese aveva definito l'idea di Trump "assurda" dopo che il tycoon aveva confermato che ne avrebbe parlato con lei nel previsto incontro del 2 settembre. "La Groenlandia non e' danese. La Groenlandia e' groenlandese. E spero che tutto cio' non sia qualcosa che venga davvero preso sul serio", ha affermato Frederiksen.