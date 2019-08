Merkel ascolta di nuovo inni da seduta

Per la terza volta la cancelliera tedesca Angela Merkel ha cambiato il cerimoniale delle visite di Stato ed ha ascoltato, questa volta con il presidente lituano Gitanas Nauseda in visita a Berlino, gli inni nazionali da seduta e non in piedi, come ogni protocollo prescrive.

L'uso è ormai in vigore dal mese scorso quando, in un'analoga cerimonia, Merkel era stata colpita da un forte tremore per la terza volta in poco più di tre settimane mentre era costretta a stare in piedi durante la resa degli onori militari.

Il terzo riproporsi delle due poltroncine nel cortile della Cancelleria conferma i dubbi sulla salute della cancelliera, in carica da 14 anni e che ieri è rientrata da un periodo di vacanza.

Secondo un sondaggio, il 59% dei tedeschi comunque ritiene che il tremore sia solo un "fatto personale" di Merkel, che il mese scorso ha compiuto 65 anni.