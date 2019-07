"Quello che davvero rende grande il nostro Paese è la diversità. Ho visto questa bellezza in così tanti modi negli anni. Sia che siamo nati qui o che cerchiamo rifugio qui, c'è un posto per tutti noi. Dobbiamo ricordare che non è la mia America o la tua America. E' la nostra America": lo ha twittato Michelle Obama, commentando per la prima volta indirettamente i tweet razzisti di Trump contro le quattro deputate dem progressiste e di colore. Il marito ha condiviso sulla stessa piattaforma.