Israele: caldo, case sgomberate

Un'eccezionale ondata di calore, proveniente dal Nord Africa, ha investito oggi Israele e in diverse località - fra cui Tiberiade, il mar Morto ed Eilat, sul mar Rosso - la temperatura ha superato i 40 gradi. In tutto il Paese agli anziani e ai bambini è stato consigliato di restare oggi nelle loro abitazioni.

In diverse zone di Israele sono segnalati incendi e fra i vigili del fuoco è in corso una mobilitazione generale. A Or Yehuda (Israele centrale) e nell'insediamento di Shavey Shomron (Cisgiordania) gli abitanti hanno dovuto abbandonare le proprie case che erano minacciate dalle fiamme. Non si segnalano vittime.