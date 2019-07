Al via la corsa dei Tori a Pamplona, tre feriti

Ritorna l'appuntamento con la corsa dei tori di San Fermin a Pamplona e subito ci sono i primi feriti. Due uomini hanno subito un trauma cranico dopo essere stati travolti dagli animali, un terzo è stato incornato a una gamba con una prognosi meno grave. Lo riferiscono i media spagnoli. La prima corsa è durata appena due minuti e quaranta secondi e ha trasformato le strade di Pamplona "in una zona di guerra", secondo la descrizione data da El Mundo.

La festa si tiene ogni anno dal 6 al 14 luglio in onore del santo patrono della città. Centinaia di migliaia di visitatori arrivano da tutto il mondo, molti di loro per partecipare attivamente all'evento clou, la corsa dei tori, o 'encierro'.