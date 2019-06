Brexit Party sconfitto alle suppletive

Il Brexit Party ha fallito nel suo primo tentativo di conquistare un seggio nel Parlamento britannico, sconfitto di misura dal partito laburista nell'elezione suppletiva per il collegio elettorale di Peterborough nell'Inghilterra orientale. La candidata laburista Lisa Forbes ha superato Mike Greene del neonato partito di Nigel Farage.

Il Labour è riuscito a prevalere per 638 voti, perdendo in percentuale diversi punti rispetto al 2017, ma conservando comunque un buon 31%. Mentre il Brexit Party si è fermato al 29%, pur scavalcando nettamente il Partito Conservatore (il cui candidato due anni fa era arrivato testa a testa con quella laburista, perdendo per soli 608 voti) che ha subito un dimezzamento di consensi mantenendo un 21% totale. Lontani gli altri con i LibDem non oltre l'11%, pur in crescita, i Verdi al 3 e l'Ukip al 2.