Scala la Tour Eiffel a Parigi, evacuato il monumento

Un uomo ha scalato la Tour Eiffel provocando la chiusura e l'evacuazione del monumento. L'uomo, per il quale si escludono intenti terroristici, è quasi arrivato in cima, a mani nude e senza l'aiuto di corde o attrezzature particolari e minaccia il suicidio.

LA DIRETTA



Per motivi di sicurezza, durante l'intervento delle forze dell'ordine il monumento è stato completamente evacuato dai numerosi turisti presenti e l'intero quartiere è stato transennato.

La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.