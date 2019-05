De Blasio: corro per la Casa Bianca

Il sindaco di New York Bill de Blasio ha annunciato ufficialmente, con un video, la sua candidatura per la nomination democratica nella corsa alla Casa Bianca. Nel fine settimana de Blasio darà il via alla sua campagna elettorale in Iowa e in South Carolina.

"Trump è un bullo e io so come batterlo", afferma tra l'altro de Blasio nel video.

La candidatura di Bill de Blasio è una barzelletta, ha twittato il presidente americano Donald Trump, sottolineando che de Blasio è considerato il sindaco peggiore negli Stati Uniti. ''Se vi piacciono tasse più alte e criminalità è il vostro uomo. New York Lo odia''.