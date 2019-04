Ucraina: aperti i seggi, sfida tra Poroshenko e Zelensky

In Ucraina si sono aperti i seggi, alle 8 della mattina, per eleggere il nuovo presidente. Si vota in 200 circoscrizioni e gli aventi diritto sono oltre 30 milioni di persone - 325 mila delle quali hanno cambiato il seggio si registrazione rispetto al primo turno. I seggi chiudono alle 20:00. A sfidarsi il presidente in carica Petro Poroshenko e il comico Vladimir Zelensky, dato ampiamente in testa negli ultimi sondaggi.

L'affluenza alle urne alle elezioni presidenziali in Ucraina ha raggiunto il 18,13% alle 11 del mattino. Lo ha detto la Commissione elettorale centrale. La più alta partecipazione elettorale è stata osservata nella regione meridionale di Zaporozhye (24,62%), mentre i dati più bassi sono stati registrati nella regione sudoccidentale di Zakarpatye (8,64%).

L'affluenza alle urne nel ballottaggio è superiore a quella del primo turno del 31 marzo, quando i dati delle 11.00 erano pari al 16,65%. Lo riporta Interfax.