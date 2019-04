HBO a Trump,non usi Trono Spade in tweet

HBO chiede a Donald Trump si smetterla di usare il meme di 'Trono di Spade' nei suoi tweet.

''Anche se capiamo l'entusiasmo per 'Trono di Spade' ora che l'ultima serie e arrivata, preferiamo che la nostra proprietà intellettuale non sia usata per motivi politici'' dice il network.

Il riferimento è a uno degli ultimi tweet del presidente, quello successivo alla conferenza stampa del ministro della Giustizia William Barr sul rapporto del procuratore speciale Robert Mueller. Ma in diverse altre occasioni Trump si è ispirato alla popolare serie: lo ha fatto minacciando ''sanzioni'' all'Iran e annunciando la costruzione del Muro al confine con il Messico.