Usa: Columbine e altre scuole di Denver in lockdown: 'Ragazzi al sicuro'

La Columbine High School e altre scuole nell'area di Denver sono in lockdown, ovvero non si può né entrare né uscire. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, le autorità starebbero indagando su una minaccia credibile che le riguarderebbe. Il lockdown precede di alcuni giorni l'anniversario della strage di Columbine 20 anni fa, quando nelle scuola rimasero uccisi 12 studenti.



''I ragazzi sono al sicuro. Lo afferma la polizia di Denver in merito alle scuole da cui non si esce nè si entra, inclusa la Columbine High School, teatro della strage di 20 anni fa. L'Fbi sta indagando. ''Stiamo indagando quelle che sembra essere una minaccia credibile che riguarda le scuole. I ragazzi sono al sicuro. Gli agenti sono nelle scuole'' proseguono le autorita'.



Le autorita', riporta il Denver Post, starebbero cercando una ''persona sospetta''.