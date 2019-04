Libia: raid aereo di Haftar su Ain Zara

Le forze del maresciallo Khalifa Haftar hanno compiuto un raid aereo contro un compound delle forze fedeli al governo di unità nazionale nei pressi di Ain Zara, 15 km a sudovest di Tripoli. Lo riferiscono all'ANSA fonti nella capitale, secondo cui i caccia non hanno centrato l'obiettivo, colpendo una scuola elementare, oggi chiusa.

Dopo violenti scontri durati per tutta la notte, le forze del maresciallo Khalifa Haftar, hanno sfondato il fronte a sud di Tripoli, conquistando el Azizia, circa 50 km dalla capitale. Lo riferiscono all'ANSA fonti concordanti a Tripoli. I combattimenti ora si concentrano attorno a Suani ben Adem, circa 25 km da Tripoli.



"L'Italia vuole avere un ruolo in Libia come lo ha sempre avuto. Che è quello di un Paese facilitatore per il processo di stabilizzazione e pacificazione dell'intero territorio. È la ragione per cui, pur dialogando con tutti, ovviamente sosteniamo quella che è l'azione delle Nazioni Unite". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando della crisi in Libia con i giornalisti a Bari.



"Voi volete la polemica politica. Qui non si tratta di fare polemica, se ci sarà una crisi umanitaria l'Italia saprà affrontarla", ha risposto Conte a chi gli chiedeva se i porti italiani saranno aperti a chi scapperà dalla Libia a causa del conflitto in corso.



"Lavoriamo come squadra anche sulla Libia". Così il vicepremier Luigi Di Maio, a Torino per presentare la 'casa delle tecnologie emergenti'. "Non serve che un ministro prenda iniziative e sondi altri Paesi europei - aggiunge - Il presidente del Consiglio, quello degli Esteri e al massimo quello della Difesa hanno le competenze e le prerogative per affrontare il dossier. Lavoriamo in modo compatto, perché almeno il tema libico non entri in campagna elettorale ma faccia parte dell'azione sinergica e compatta di questo Governo".