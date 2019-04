Ascoltarono musica, afghane frustate da talebani in un video

Invitate a un matrimonio, in quell'occasione ascoltarono a musica e guardarono i balli: con questa 'accusa' due donne afghane, con indosso il burqa e mostrate di spalle, vengono fatte inginocchiare e ricevono decine di frustate in un video girato da talebani nella provincia afghana del Nuristan. Il video, la cui veridicità non è però confermata, sta circolando su Twitter, postato come propaganda dagli stessi talebani ed è stata ripresa da vari media.

Ascoltarono musica, afghane frustate da talebani

Alcuni commentatori lo hanno usato polemicamente contro chi sostiene le trattative in corso a Doha fra i talebani e gli Stati Uniti per arrivare alla pace. Durante i cinque anni in cui hanno governato l'Afghanistan (1996-2001), i talebani, fra le molte altre cose, proibirono la musica, la comparsa delle donne in luoghi pubblici e la loro scolarizzazione.