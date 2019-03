Bangladesh: incendio in un palazzo a Dacca, persone intrappolate

Un incendio è scoppiato in un ufficio nella capitale del Bangladesh, Dacca, e si teme che diverse persone siano intrappolate dentro. Non c'è per ora alcuna conferma di vittime, sebbene alcuni rapporti dicano che diverse persone sono cadute dall'edificio cercando di sfuggire al fuoco.

Un testimone ha detto che le persone sono state viste gridare aiuto dalle finestre ai piani superiori dell'edificio.

Elicotteri militari sono impegnati con i vigili del fuoco nelle operazioni di salvataggio.