Trump ferma il Boeing 737 Max

Dopo gli enti aeronautici e compagnie aeree di mezzo mondo, gli Stati Uniti di Donald Trump hanno deciso non far volare i 737 Max e la Boeing annuncia che mette a terra l'intera flotta.

Tre giorni dopo il disastro aereo delle Ethiopian Airlines in Etiopia con 157 morti (di cui 8 italiani), il colosso aeronautico di Seattle, preceduto proprio da un tweet di Trump, ha ribadito la sua piena fiducia nel modello. Ma ha annunciato di aver raccomandato, "per abbondanza di precauzione e per rassicurare il pubblico, alla Federal Aviation Administration (FAA), la temporanea sospensione dell'intera flotta di 371 velivoli 737 Max". "Boeing è un'azienda straordinaria e sta lavorando duro", aveva twittato poco prima Trump annunciando il fermo dei 737 Max anche in America e facendo perdere un nuovo 2,49% al titolo Boeing dopo il crollo di ieri in Borsa.

Ma il sospetto che si addensa sul modernissimo velivolo e sul suo software di volo incriminato è per ora un nodo duro da sciogliere. L'Etiopia, che sta faticosamente cercando di recuperare dignitosamente i resti delle vittime ridotti a frammenti umani, ha deciso di spedire in Germania le due scatole nere malamente danneggiate perché non in grado di analizzarle. Ma l'ente federale per la sicurezza del volo tedesca ha confessato di aver declinato la richiesta, perché non in possesso del software necessario a decifrarle.