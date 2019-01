La legge 'anticasseur' divide la Francia

Rispetto dell'ordine pubblico o provvedimento liberticida: la proposta di legge anti-casseur del governo, dopo 3 mesi di rivolta e violenze durante le manifestazioni dei gilet gialli, divide non soltanto il Parlamento ma anche la maggioranza di governo de La Republique en Marche. Particolarmente controversi gli articoli che limitano - con provvedimento amministrativo simile al 'Daspo' per gli stadi - la possibilità per determinate persone di partecipare alle manifestazioni e quella di obbligo di perquisizione per accedere a determinate zone della città. L'esame in Assemblea Nazionale è cominciato ieri, con la dichiarazione del governo di voler instaurare il principio della "tolleranza zero contro le violenze", mentre la sinistra ha ribattuto denunciando la "deriva autoritaria" e la destra che ha giudicato insufficienti le misure previste. Il ministro dell'Interno ha negato che si tratti di una legge "anti-gilet gialli", piuttosto vuole "fermare i violenti" che obbediscono "soltanto alla voglia di caos".