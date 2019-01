Autobomba esplode a Londonderry

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Una autobomba è esplosa all'esterno del tribunale di Londonderry, nei pressi di Bishop Street, in Irlanda del Nord. Lo riporta la BBC online. La deflagrazione è avvenuta ieri sera alle 20:15. La polizia locale ha ricevuto una telefonata di avvertimento e ha fatto a tempo a recarsi sul luogo per far evacuare alcuni edifici prima dello scoppio. La polizia locale su Twitter ha postato le immagini dell'esplosione, avvisato che nessuno è ferito ma ha anche fatto sapere che nella zona è ci sarebbe una seconda auto sospetta.