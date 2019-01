Parigi, esplosione per una fuga di gas nella zona dell'Opera: morti due pompieri, grave un'italiana

Una fortissima esplosione, provocata da una fuga di gas avvenuta in una boulangerie di Parigi, ha scosso l'intero quartiere dell'Opera, provocando un incendio in un intero palazzo. I morti sono due pompieri. Una trentina i feriti: 8 in modo grave e 24 in modo lieve. Un'italiana è in gravi condizioni.



Ci sono poi tre inviati italiani coinvolti: un operatore di Cartabianca, il videomaker Valerio Orsolini, il quale ha riportato una ferita sopra un occhio: è stato giù medicato e le sue condizioni non sono gravi. L'operatore era a Parigi per seguire le manifestazioni dei gilet gialli con il giornalista Claudio Pappaianni, che è rimasto illeso. Anche un inviato di Agorà, Matteo Barzini, è rimasto ferito a seguito dell'esplosione.

I pompieri erano intervenuti alle 8.30 del mattino, nella rue de Trevise per un forte odore di gas. Mentre l'intervento era in corso si è verificata l'esplosione.



L'italiana ferita in modo grave è una giovane di Trapani che lavora come cameriera nel vicino hotel Ibis. Gli inviati di Cartabianca rimasti coinvolti "sono molto spaventati, ma per fortuna non hanno subito gravi conseguenze", riferisce all'ANSA la giornalista conduttrice della trasmissione Bianca Berlinguer. L'operatore Valerio Orsolini si trovava nella stanza dell'albergo nel quale alloggiava quando è stato investito dall'esplosione avvenuta nel panificio che si trova di fronte all'hotel. Una scheggia lo ha colpito sopra un occhio.

"E' stato medicato in albergo, dove è rimasto bloccato per un po' di tempo perché non facevamo uscire nessuno - riferisce Berlinguer -. Ora è riuscito a raggiungere il pronto soccorso per i necessari controlli. E' stato bravo perché nonostante sia stato colpito ha continuato a girare".

L'inviato di Agorà "è stato colpito ad una gamba per fortuna in maniera non grave - riferisce la conduttrice del programma, Serena Bortone - E' stato portato in ospedale dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura. Ha dimostrato grande professionalità, perché, appena successo il fatto, ha subito preso in mano la telecamera ed ha iniziato a girare le riprese nonostante la ferita".