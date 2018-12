Open Arms: a bordo 300 migranti, è emergenza di Natale

La nave spagnola "Open Arms con più di 300 persone a bordo non ha un porto sbarco, e Malta nega l'approvvigionamento. E' un'emergenza di Natale".

E' l'appello lanciato su Twitter dall'ong spagnola Proactiva che opera con la nave Open Arms. L'ong ha riferito di aver salvato ieri 300 migranti a bordo di 3 barche "in pericolo di naufragio".

Así comenzaba la noche en #OpenArms Más de 300 personas salvadas de una muerte segura en el mar. Si el frío se pudiera sentir en la imagen, la emergencia sería más fácil de entender. Sin puerto donde desembarcar y con la negativa de Malta para darnos comida. No es #Navidad #Med pic.twitter.com/Q2tzpa3wTS — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 22 dicembre 2018





A bordo c'era anche un neonato di due giorni con la mamma, gli unici che sono stati evacuati stamattina dalle autorità maltesi.

Dio a luz hace dos días en una playa #Libia Han pasado casi 24h en el mar hasta que les hemos rescatado.Pero la odisea no termina aquí.Acabamos de solicitar a Malta la evacuación médica urgente del recién nacido. Su corta vida está en peligro.O salvas una vida o callas una muerte pic.twitter.com/S5S945U8YP — Oscar Camps (@campsoscar) 21 dicembre 2018

Mamma e figlio sono poi stati trasferiti in ambulanza all'ospedale Mater Dei dell'isola

"La nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, ha raccolto 200 immigrati e ha chiesto un porto italiano per farli sbarcare, dopo che Malta (dopo aver fatto giustamente sbarcare una donna e un bambino) ha detto di no. La mia risposta è chiara: i porti italiani sono chiusi! Per i trafficanti di esseri umani e per chi li aiuta, la pacchia è finita". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini .