Pullman proveniente da Genova finisce contro un muro vicino Zurigo, muore una donna

Le persone a bordo del pullman, proveniente da Genova e diretto in Germania, che si è schiantato questa mattina alle porte di Zurigo, erano 51. Lo afferma la polizia cantonale confermando la presenza di una vittima, una donna di cui ancora però non è stata resa nota la nazionalità.

A bordo vi erano almeno 13 italiani, uno svizzero, un tedesco, due colombiani, un giordano, un rumeno, un bosniaco, due albanesi, sei russi, due nigeriani, un ganese ed una persona del Benin. La nazionalità dei rimanenti ancora non è stata resa nota. Secondo i media locali non vi sarebbero stati invece bambini.

Sono 41 le persone ferite. Lo ha indicato la polizia locale, citata dall'agenzia svizzera Keystone-Ats.

L'incidente si è verificato sull'autostrada A3 poco prima delle 4.15. Il pullman ha sbandato e poi è finito contro un muro, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale zurighese.

Il veicolo, appartenente a una filiale dell'impresa di trasporti Flixbus, era diretto a Düsseldorf, in Germania.

Al momento l'autostrada è bloccata in entrambi i sensi di circolazione tra Brunau e Wiedikon. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota e tra i feriti almeno tre persone, tra cui l'autista del pullman, hanno riportato ferite gravi, precisa l'agenzia Keystone-Ats.

Le cause dell'incidente sono per il momento sconosciute, ma stamattina presto ha nevicato in diverse regioni a nord delle Alpi.

Flixbus, solidarietà alle persone coinvolte - Sul bus di linea che operava per conto di Flixbus la rotta tra Genova e Dusseldorf, che si è schiantato vicino a Zurigo, viaggiavano "45 persone e due autisti". Lo scrive Flixbus in una nota nella quale si conferma il decesso di una passeggera e il ferimento di altri 41, tre dei quali in gravi condizioni. "I feriti sono stati portati agli ospedali locali - si legge nella nota -. Siamo in contatto con le autorità e il partner locale" scrive Flixbus che esprime "solidarietà ai passeggeri e conducenti coinvolti e alle loro famiglie e amici".