Strasburgo: lunedì l'autopsia di Megalizzi, i funerali a Trento

Lunedì sarà effettuata l'autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi, il giovane trentino deceduto ieri dopo essere stato vittima dell'attentato a Strasburgo. Si tratterebbe di un ulteriore accertamento, deciso dalle autorità francesi, poi è atteso il nulla osta per il rimpatrio della salma in Italia. I funerali invece saranno celebrati in Duomo dal vescovo di Trento, mons. Lauro Tisi mercoledì o giovedì. A Strasburgo restano per il momento la mamma Annamaria e la fidanzata Luana Moresco.

La scomparsa di Antonio Megalizzi ha lasciato attonita un'intera città di Trento che si interroga sulla brutalità dell'assassinio e si riconosce nei valori e nelle azioni portate avanti da Antonio nella sua breve vita", lo scrive il Comune di Trento in una nota. "Per onoralo, nel giorno delle esequie il sindaco proclamerà il lutto cittadino, un'adesione simbolica ma importante per condannare con forza la brutalità e l'inutilità delle azioni terroristiche e ribadire che Trento è una città nell'Europa e protagonista, da sempre, nel costante sostegno all'unità europea. Da oggi le bandire di Palazzo Thun sono a mezz'asta", conclude la nota.

"Antonio Megalizzi era un giovane bravo giornalista e il suo sogno era di spiegare e far capire che l'Europa è qualcosa di positivo e non negativo": a dirlo, ad Assisi, è stato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. "Lo conoscevo bene - ha sottolineato Tajani - in quanto spesso veniva a Strasburgo e a Bruxelles, più volte ci eravamo incontrati. Antonio, così come la sua fidanzata, era un bravo italiano e un buon europeo". "Quanto accaduto a Strasburgo deve farci riflettere perché è un attacco di odio forte contro l'Europa, la convivenza civile, contro la nostra democrazia": lo ha detto, il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ad Assisi per assistere alla registrazione del 33/o concerto di Natale che si tiene nella Basilica Superiore di San Francesco. Da dove ha rivolto un pensiero ad Antonio Megalizzi e alle altre vittime dell'attacco.