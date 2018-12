Brasile: 75% soddisfatti da Bolsonaro

Il 75% dei brasiliani pensano che il presidente eletto Jair Bolsonaro e la sua equipe "sono sulla strada giusta" nella loro preparazione del prossimo governo, che si istallerà il 1° gennaio. Questo il risultato di un sondaggio della Ibope diffuso oggi dai media brasiliani, secondo il quale solo il 14% degli intervistati pensa che Bolsonaro è "sulla strada sbagliata", mentre poco più dell'11% non ha voluto rispondere alla domanda.

La stessa inchiesta demoscopica conferma la scarsissima popolarità del governo del presidente uscente, Michel Temer: solo il 5% pensa che il suo disimpegno è "buono" o "ottimo", mentre per il 74% è "negativo" o "pessimo".

La principale preoccupazione dei brasiliani, secondo il sondaggio, riguarda il servizio sanitario: per il 46% degli intervistati è il principale problema del paese, mentre il 41% sostiene che il miglioramento del settore dovrebbe essere la prima priorità del prossimo governo.