Global Compact: 164 paesi hanno aderito

Durante il vertice di Marrakech hanno aderito al global compact, il patto Onu sui migranti, 164 Paesi. Dall'accordo si sono invece sfilati, nei mesi scorsi, gli Stati Uniti e diversi altri paesi. Assente a Marrakech anche l'Italia che ha deciso di sottoporre il patto all'esame del Parlamento.

Il global compact è un "percorso per prevenire la sofferenza e il caos" a beneficio di tutti, ha detto il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres prima della votazione. Guterres ha ricordato che oltre 60.000 migranti sono morti dal 2000 mentre cercavano di lasciare i loro Paesi, definendo questa catastrofe "una fonte di vergogna collettiva".

Il numero uno dell'Onu ha quindi sottolineato che il global compact non darà alle Nazioni Unite la possibilità di imporre politiche migratorie agli stati membri e non è un trattato legalmente vincolante. La maggior parte della migrazione non avviene dal sud al "nord globale" ma tra Stati nel sud, ha aggiunto spiegando che non è vero che gli stati industrializzati non hanno bisogno dei migranti. Tra i leader mondiali oggi a Marrakech c'era anche la cancelliera tedesca Angela Merkel.