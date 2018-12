Gilet gialli, fonte Eliseo: "Tentativo di golpe"

In una escalation di tensione che sta dilagando in Francia per la protesta dei gilet gialli, una fonte dell'Eliseo, citata da Le Figaro, ha parlato di "golpisti". "Siamo davanti a un tentativo di colpo di stato", avrebbe detto la fonte citata. Secondo il quotidiano, i servizi avrebbero allertato l'Eliseo su "appelli ad uccidere e usare armi da fuoco contro parlamentari, governo e forze dell'ordine".

A Nizza ci sono stati scontri fra studenti e polizia: 33 persone sono state fermate attorno ad uno dei licei più grandi della città, il Parc Imperial, con oltre 1.700 allievi. La protesta, con scontri e barricate, è dilagata anche a Montpellier e nei centri vicini, con saccheggi e danneggiamenti. Due studenti sono rimasti leggermente feriti negli scontri a Beziers, dove due auto sono state rovesciate e bruciate, altre danneggiate. Otto persone sono state fermate. Scontri violenti anche a Marsiglia fra studenti in sciopero e polizia. I giovani hanno dato alle fiamme dei cassonetti nella zona del Porto vecchio e della gare Saint-Charles. Davanti al liceo Victor Hugo, vicino alla stazione ferroviaria, alcune auto sono state rovesciate e date alle fiamme.

Intanto i sette sindacati principali in Francia hanno denunciato 'ogni forma di violenza nell'espressione di rivendicazioni' da parte dei gilet gialli, dopo la richiesta avanzata ieri da Emmanuel Macron ai partiti e ai partner sociali di 'lanciare un appello chiaro ed esplicito alla calma'. Ma per i sindacati è 'rabbia legittima' la protesta e chiedono 'al governo di garantire finalmente veri negoziati'. Protestano anche gli studenti contro la riforma della maturità. La sinistra presenta una mozione di sfiducia al governo, popolarità di Macron al 21%.

Sabato si preannuncia una giornata incandescente per la manifestazione dei gilet gialli. La ministra Jacqueline Gourault ha lanciato un appello "a chi non è costretto ad uscire a rimanere in casa" perché "ci sono rischi che vada a finire male". Parlando a Bfm-Tv, la Gourault ha aggiunto: "Abbiamo informazioni riguardanti gruppuscoli, al di là dei gilet gialli, che vogliono scontrarsi. Il nostro paese rischia una fase violenta".



Una decina di musei e teatri parigini rimarranno chiusi sabato per motivi di sicurezza. Sette musei rimarranno sbarrati, fra i quali il Grand Palais e il Petit Palais, il museo d'arte moderna della Ville de Paris, il Musee de l'homme e il musee des Arts et Metiers. Chiude anche la Tour Eiffel.