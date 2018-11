Onu, palloncini rossi e monumenti arancioni - VIDEO

Palloncini rossi verso il cielo, monumenti e siti web colorati di arancione: sono tra i simboli delle iniziative in programma in tutto il mondo per la Giornata contro la violenza sulle donne. All'Onu quest'anno il tema e' 'Orange the World: #HearMeToo', e sono in programma 16 giorni di attivismo a partire dal 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, per stimolare le conversazioni pubbliche ed educare il pubblico su ciò che individui e organizzazioni possono fare per porvi fine.

Time to support & empower survivors.

Time to spark a global conversation.

Time to #orangetheworld!#16days #HearMeToo pic.twitter.com/rI6Yqmqpkh — UN Women (@UN_Women) 15 novembre 2018

"E' un invito ad amplificare ulteriormente le voci delle donne, ascoltare e credere alle sopravvissute, porre fine alla cultura del silenzio", ha detto la direttrice esecutiva di UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka. "Non conosciamo ancora la reale portata della violenza contro le donne - ha aggiunto - perché il timore di rappresaglie e di non essere credute hanno messo a tacere le voci di milioni di sopravvissute e mascherato la vera portata delle orribili esperienze provate delle donne".

"#HearMeToo è anche un forte richiamo alle forze dell'ordine, poiche' e' profondamente sbagliato che la stragrande maggioranza di chi commette violenze contro donne non subisca conseguenze", ha concluso. Tutti i partner della campagna del segretario generale Onu Antonio Guterres, UNiTE, sono incoraggiati ad illuminare edifici e monumenti di arancione, colorare di arancione i siti web e indossare questo colore per sensibilizzare l'opinione pubblica e portare l'attenzione del mondo sulla necessita' di porre fine alla violenza contro le donne.