Il principe Carlo compie 70 anni, foto di famiglia per celebrarlo

Un'immagine rilassata e sorridente, al centro delle attenzioni della famiglia, in vesti da patriarca e - sua madre Elisabetta II permettendo - da futuro re: il principe Carlo, eterno erede al trono britannico, compie oggi 70 anni e la corte lo celebra in grande stile, anche con due fotografie ufficiali.

Gli scatti, firmati da Chris Jackson nel parco di Clarence House, residenza ufficiale del principe di Galles a Londra, sono ritratti di gruppo. Carlo vi compare seduto su una panchina, con il piccolo George che sprizza allegria sulle sue ginocchia, e al fianco la consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia, stretta vicina a una principessina Charlotte altrettanto a suo agio.

Alle spalle - in piedi e non meno sorridenti - i due figli del festeggiato, i duchi di Cambridge e di Sussex: il primogenito William, con accanto la moglie Kate che tiene in braccio il terzo Royal Baby della coppia, il principino Louis; e il cadetto Harry, con Meghan Markle incinta e vestita di chiaro.

Happy 70th birthday to HRH The Prince of Wales. pic.twitter.com/xmiPV4K7w4 — Clarence House (@ClarenceHouse) 14 novembre 2018

Immagini che segnano una giornata nella quale, in casa Windsor, Carlo è destinato a essere per una volta protagonista assoluto. Nel pomeriggio la 92enne regina Elisabetta offre un ricevimento celebrativo a Buckingham Palace con un discorso pubblico in onore del figlio ed erede. Mentre un tea party organizzato dallo stesso principe e da Camilla è previsto nella Spencer House alla presenza di 70 personalità del Regno indicate come fonte d'ispirazione per il 70enne Carlo. In programma pure salve di cannone dalla Torre di Londra e da Green Park, con il suono delle campane a festa dall'abazia di Westminster.



In un'intervista a Country Life, rilasciata per avvicinare la figura del sovrano in pectore ai sudditi, il principe racconta infine la sua passione per la natura ma pure per la gastronomia; ed evoca un piatto di sua creazione: "la groussaka", variazione sul tema della moussaka greca farcita con un tipo di fagiano (in inglese 'grouse') al posto della carne d'agnello.