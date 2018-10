Seggi insanguinati in Afghanistan, 50 morti

Sono complessivamente quasi 50 i morti e oltre cento i feriti nel bilancio parziale di diversi attentati che hanno insanguinato le elezioni in Afghanistan. Quindici i morti in un attacco suicida a un

seggio elettorale di Kabul. Sessanta i feriti, secondo il portavoce del ministero dell'Interno. I talebani hanno preso di mira i seggi elettorali con colpi di mortaio a Nangarhar,

Kudduz, Ghor, Kunar e altre provincie.

Funzionari della provincia orientale di Nangarhar hanno affermato che nelle violenze sono state uccise almeno 20 persone. Decine i feriti. Nella provincia settentrionale di Kunduz, in seguito all'attacco dei talebani,

sono stati uccise almeno cinque persone. Sono state segnalate violenze infine a Badakhshan, Balkh e in qualche altra provincia, ma non sono stati riportati dettagli confermati su eventuali vittime.

Quarantotto feriti sono stati curati all'ospedale di Emergency a Kabul: 14 sono stati trattati in pronto soccorso, 33 sono stati ricoverati, uno è arrivato morto, un bambino di 10 anni.