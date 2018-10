Germania, frena la Grosse Koalition

Continua a franare in Germania il gradimento della grande coalizione che raggiunge il minimo storico, secondo il sondaggio Politbarometer per la rete pubblica Zfd. Se si votasse adesso la somma dei consensi ottenuti da Unione Cdu-Csu e Spd risulterebbe la più bassa di sempre.

L'Unione di Cdu e Csu si attesta al 27% dei consensi (-1% rispetto alla precedente proiezione), l'Spd al 14% (-3%), i Verdi al 20% (+3% ), l'Afd al 16% (invariato), i Liberali al 8% (invariato) come la Linke, sempre al 8% (invariato). Complici i pessimi risultati alle elezioni bavaresi, il partito socialdemocratico continua a perdere consenso confermandosi, al livello federale, il quarto partito, dopo Verdi e Afd.