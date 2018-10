Giornalista saudita: Pompeo arriva in Turchia, vede Erdogan

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è arrivato in Turchia per incontrare il presidente Recep Tayyip Erdogan e il suo omologo Mevlut Cavusoglu per discutere del caso della scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi dopo l'ingresso 15 giorni fa nel consolato saudita a Istanbul.

Pompeo giunge ad Ankara da Riad, dove ieri ha affrontato la vicenda con il re Salman e il principe ereditario Mohammed bin Salman. Le autorità turche hanno detto di aspettarsi un resoconto degli incontri. I sauditi "non hanno fatto eccezioni su chi potrà essere ritenuto responsabile", a prescindere dalla posizione gerarchica, ha commentato Pompeo in partenza da Riad.

Intanto dopo le defezioni di alcuni giganti della finanza anche la direttrice del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, ha fatto sapere che in conseguenza del caso Khashoggi, diserterà la 'Davos del deserto', la conferenza patrocinata dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per attrarre investimenti nel Paese. In una nota, l'Fmi rende noto che il "viaggio della direttrice precedentemente programmato nella regione del Medio Oriente è stato posticipato".

I media turchi nel frattempo rivelano altri particolari raccappriccianti sull'uccisione del giornalista che sarebbe, tra l'altro, stato fatto a pezzi mentre era ancora vivo.