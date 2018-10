Harry e Meghan, in Australia prima visita reale

Il principe Harry e la consorte Meghan, duca e duchessa del Sussex, sono giunti stamattina a Sydney per l'inizio della loro visita reale, la prima da quando si sono sposati in maggio, che dopo l'Australia li porterà a Figi, Tonga e in Nuova Zelanda. Paesi della regione che come l'Australia sono ancora monarchie sotto la corona britannica. Il diario dei principi comprende in tutto 76 impegni durante i 16 giorni nei quattro paesi. Il più importante di questi l'apertura sabato a Sydney degli Invictus Games, l'evento fondato da Harry nel 2014 che offre a militari e reduci feriti o malati l'opportunità di gareggiare in sport come basket in sedia a rotelle e volleyball da seduti.

Gli impegni ufficiali iniziano domattina quando il governatore generale Sir Peter Cosgrove, che rappresenta la corona nella costituzione, li riceverà nella sua residenza ufficiale di Sydney. Seguirà la visita allo zoo di Taronga con l'inevitabile incontro con dei koala, e quindi all'Opera House di Sydney dove assisteranno alle prove della compagnia aborigena di teatro e danza Bangarra.

Tra le altre tappe, la cittadina provinciale di Dubbo dove ha sede il servizio del medico volante e poi la pittoresca Fraser Island in Queensland, quindi ancora le visite nelle Figi a Tonga, e infine in Nuova Zelanda dal 28 al 31 ottobre. I media si domandano se la visita dei popolari giovani principi, a sei mesi da quella del principe Carlo per l'inaugurazione del Giochi del Commonwealth, servirà a sedare il movimento repubblicano che da molti anni chiede un referendum costituzionale. Un sondaggio lo scorso febbraio mostrava che il 52% degli australiani concordano che l'Australia dovrebbe essere una repubblica, contro il 22% in disaccordo. Il leader dell'opposizione laburista Bill Shorten ha promesso un referendum sulla questione nel primo anno di mandato se vincerà le elezioni generali del prossimo anno.