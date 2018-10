Brexit: convocati i 27 ambasciatori Ue. Politico.eu, 'c'è l'accordo sulla Brexit'

I negoziatori britannico Dominic Raab e quello Ue Michel Barnier hanno trovato l'accordo sulla Brexit, con un periodo di transizione, per evitare shock economici. La notizia viene pubblicata da Politico.eu, che cita tre fonti diplomatiche. Non si hanno al momento altre conferme.

I 27 ambasciatori europei sono stati convocati per una riunione straordinaria sulla Brexit, stasera alle 18.30, secondo quanto riferiscono alcune fonti diplomatiche europee all'Ansa. Attualmente è in corso un incontro tra il ministro britannico per la Brexit Dominic Raab arrivato nel pomeriggio, a sorpresa, a Bruxelles, e il capo negoziatore della Ue Michel Barnier.