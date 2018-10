Gerusalemme, ortodossi attaccano arabi

Diverse centinaia di ebrei ortodossi hanno attaccato domenica sera a Gerusalemme passanti palestinesi, danneggiando inoltre alcuni negozi ed automobili in sosta. La televisione statale israeliana ha mostrato le immagini degli incidenti in cui alcuni arabi sono rimasti contusi, ed uno e' stato ricoverato in ospedale. I disordini - conclusisi con l'intervento della polizia - sono avvenuti nella via Sultan Suleiman, presso le mura della Citta' vecchia. Secondo la emittente protagonisti dei tafferugli sono stati i seguaci di un anziano rabbino ortodosso noto per le sue posizioni estremistiche che gia' in passato ha scontato un periodo di detenzione. Secondo la televisione statale, e' prevedibile che la polizia israeliana compira' adesso arresti fra i membri della sua setta.