Usa-Messico-Canada, raggiunto accordo sul libero scambio

Il Canada e gli Stati Uniti hanno ufficialmente raggiunto nella notte l'accordo per far rimanere il Canada nel patto di libero scambio con Stati Uniti e Messico.

Il rappresentante per il Commercio americano Robert Lighthizer e il ministro degli Esteri canadese Chrystia Freeland hanno annunciato in una dichiarazione congiunta il nuovo Accordo Usa-Messico-Canada (Usmca), che sostituisce così il Nafta.

Esulta il presidente degli Usa Donald Trump: "Una operazione storica!", un"accordo meraviglioso", scrive su Twitter. Il nuovo accordo si va ad aggiungere a quello con Messico. "E' un grande accordo per tutti e tre i Paesi- dice Trump -, risolve molte carenze ed errori del Nafta, apre grandemente i mercati ai nostri agricoltori e produttori manifatturieri, riduce le barriere commerciali per gli Usa e porterà' tutte e tre le grandi nazioni insieme in competizione con il resto del mondo".