Brasile: intervento chirurgico per Gomes

Ciro Gomes, candidato alla presidenza del Partito Democratico Laburista (Pdt, centrosinistra) brasiliano, si è sottoposto ieri notte ad un intervento alla prostata a San Paolo. Lo ha reso noto la direzione della sua campagna elettorale.

Ieri Gomes (60 anni) era impegnato in campagna elettorale nella Baixada Fluminense, nello stato di Rio de Janeiro, quando si è sentito male. Trasferitosi a San Paolo, si è presentato in ospedale, dove dopo una serie di esami è stato sottoposto ad una cauterizzazione di vasi della prostata, secondo un comunicato diffuso dai suoi collaboratori. L'intervento, aggiunge la nota, si è svolto con successo, e Gomes, che ha passato la notte in ospedale, potrà riprendere le sue attività senza problemi.

I sondaggi per il primo turno delle elezioni presidenziali del prossimo 7 ottobre danno Gomes in terza posizione, intorno all'11% delle intenzioni di voto, dopo Jair Bolsonaro (estrema destra) e Fernando Haddad, l'erede politico dell'ex presidente Lula da Silva.