Bolton minaccia Iran, 'pagherete caro'

Gli Stati Uniti minacciano ancora l'Iran. Questa volta a farlo è il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, secondo il quale Teheran dovrà affrontare "conseguenze infernali", se non cambierà atteggiamento, come riferisce la Cnn. "Secondo i mullah di Teheran, noi siamo 'il Grande Satana', signore degli inferi. Quindi, immagino che mi prenderanno sul serio quando garantisco e dico loro: se vi metterete per traverso a noi, ai nostri alleati o ai nostri partner; se farete del male ai nostri cittadini; se continuerete a mentire, imbrogliare e ingannare, sì, ci saranno davvero conseguenze infernali", ha detto Bolton al summit 'Uniti Contro il Nucleare in Iran', tenuto a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York.