Venezuela: sanzioni Usa a first lady

Nuove sanzioni Usa al Venezuela per le accuse di corruzione del regime di Nicolas Maduro: il ministero del tesoro ha messo nella blacklist la first lady Cilia Flores, il vice presidente Delcy Rodriguez, il ministro per le comunicazioni Jorge Rodriguez e il ministro della difesa Vladimir Padrino. Sequestrato anche un jet privato del valore di 20 milioni di dollari appartenente ad un presunto prestanome del potente capo del partito socialista, Diosdado Cabello. (ANSA).