Malaysia: arrestato ex premier

L'Agenzia anticorruzione della Malaysia ha arrestato oggi nel suo ufficio l'ex premier del Paese Najib Razak: lo ha annunciato la stessa agenzia.

Najib, che si è sempre dichiarato non colpevole, era stato incriminato all'inizio di luglio con tre capi d'accusa per abuso di fiducia nell'ambito dell'inchiesta sull'appropriazione indebita e il riciclaggio di denaro relativi al fondo sovrano 1MDB. Il politico dovrà presentarsi domani in tribunale e contro di lui sono previsti nuovi capi d'accusa.