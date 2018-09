Attacco a Betlemme, israeliano accoltellato e ucciso

Un israeliano di circa 40 anni e' stato accoltellato da un palestinese all' ingresso del principale centro commerciale del Gush Etzion, una zona di insediamento ebraico vicina a Betlemme (Cisgiordania) e poi è morto in ospedale. L'assalitore - secondo la radio statale israeliana - e' stato ferito a sua volta dagli spari di una guardia civile. Secondo l'esercito si tratta di un attentato, ipotesi questa che crea allarme per nuovi attacchi ad opera di lupi solitari.

Immagini di una telecamera di sicurezza del centro commerciale di Gush Etzion - rilanciate dalla televisione israeliana - mostrano l'assalitore mentre attende con calma in un parcheggio il momento opportuno di passare all'attacco, per colpire poi alla schiena la sua vittima. Ne segue una breve colluttazione dopo la quale l'assalitore palestinese tenta la fuga ma e' prontamente colpito da alcuni spari di due civili, uno dei quali in apparenza una guardia. Le condizioni dell'israeliano sono adesso definite ''molto gravi''. L'attentatore palestinese e' stato identificato in Yusef Halil Ali Jabarin, di 17 anni, originario della cittadina di Yata presso Hebron, in Cisgiordania.