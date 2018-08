Israele: 8 razzi da Striscia, 2 intercettati

Sono stati 8 i razzi lanciati dalla Gaza poco fa verso la città israeliana di Sderot e nelle zone limitrofe e due di questi sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome. Lo ha detto l'esercito israeliano. Poco prima nell'area della cittadina è in quella più vasta della regione sono risuonate le sirene di allarme antimissili. E' stato attivato il sistema di difesa Iron Dome e, secondo alcuni media, ci sarebbe un israeliano ferito.

Sono due i feriti causati dalla caduta dei razzi lanciati da Gaza sulla cittadina di Sderot non distante dalla Striscia. Lo dicono i Servizi di pronto soccorso secondo cui il primo - di 34 anni - è stato colpito da schegge di vetro su braccia e gambe mentre il secondo è stato ferito leggermente. Altre 8 persone sono state curate per attacchi di panico, tra cui donne incinte.