Obama, 'no alla politica della paura e del rancore'

Parole dure quelle di Barack Obama a Johannesburg, durante la cerimonia per i 100 anni dalla nascita di Nelson Mandela, in Sudafrica, dove ha parlato di politici che spingono 'una politica della paura, del rancore, del trinceramento' e che si muovono 'a una velocità inimmaginabile qualche anno fa'.

Obama ha aperto il suo discorso affermando: "le notizie ogni giorno ci portano titoli da capogiro e inquietanti". Nel suo discorso in Sudafrica Obama ha attaccato la "politica dell'uomo forte" affermando che "coloro al potere tentano di minare ogni istituzione che da' significato alla democrazia", L'ex presidente degli Stati Uniti ha aggiunto: "Non sto essendo allarmista, sto semplicemente guardando ai fatti. guardatevi intorno". Ha quindi insistito sulla difesa dell'eguaglianza in tutte le sue forme e ha affermato: "Avrei immaginato che a questo punto ne saremmo venuti a capo".