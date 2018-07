Nizza ricorda vittime strage 14/7

A due anni esatti dalla strage rivendicata dall'Isis, la città di Nizza commemora oggi le vittime degli attentati terroristici che causarono la morte di 86 persone e 450 feriti sulla Promenade des Anglais, durante la Festa Nazionale del 14 luglio 2016. Quella notte, durante i fuochi d'artificio che come ogni anno chiudono le celebrazioni della presa della Bastiglia del 1789, il terrorista Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un tunisino di 31 anni, travolse a bordo di un camion la folla riunita sul celebre Lungomare, prima di venire abbattuto dalla polizia.Oggi, dalle 16:30, le famiglie delle vittime e personalità del mondo politico e istituzionali si riuniscono per una parata militare ed aerea per le commemorazioni del 14 luglio. Seguirà una cerimonia in omaggio ai caduti, in presenza del premier Edouard Philippe, prima del concerto di questa sera con l'orchestra Filarmonica di Nizza.

Dei palloncini verranno lasciati volare in cielo e 86 fasci luminosi chiuderanno la cerimonia sulla Promenade des Anglais