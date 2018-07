Brasile: giudice insiste, liberare Lula entro un'ora

Si inasprisce il braccio di ferro giudiziario sulla possibile scarcerazione di Luis Inacio Lula da Sulva: Rogerio Favreto, il giudice di Porto Alegre che ha ordinato poche ore fa di liberare l'ex presidente ha ripetuto la stessa ordinanza e ha dato un'ora alla polizia di Curitiba per scarcerare Lula, dichiarando non valido lo stop alla sua decisione da parte del magistrato Joao Pedro Gebran Neto.

Nella sua nuova ordinanza, Favreto avverte che se Lula - rinchiuso da aprile a Curitiba per scontare una pena di 12 anni per corruzione e riciclaggio - non sarà scarcerato entro le 17.04 (le 22.05 in Italia) le autorità locali si troverebbero in situazione di oltraggio alla giustizia. Favreto sottolinea inoltre che la sua decisione "non è subordinata in alcun modo" all'autorità di Joao Pedro Gebran Neto, il magistrato che ha bloccato la sua precedente ordinanza di scarcerazione.

Cresce la tensione in Brasile a causa del braccio di ferro giudiziario sulla possibile scarcerazione di Luiz Inacio Lula da Silva: i simpatizzanti dell'ex presidente convocano proteste di piazza, mentre le autorità dispongono misure di sicurezza eccezionali. I due punti focali della tensione sono la sede del tribunale regionale federale di Porto Alegre -da dove il giudice Rogerio Favreto ha ordinato ripetutatamente la scarcerazione di Lula- e il comando della polizia federale a Curitiba, dove l'ex presidente è rinchiuso dall'aprile scorso, scontando una pena di 12 anni per corruzione e riciclaggio. "Il tempo è scaduto, e la polizia non ubbidisce le disposizione della giustizia: è FUORI LEGGE!", ha proclamato su Twitter il senatore Lindbergh Farias, del Partito dei Lavoratori (Pt), mentre centinaia di manifestanti si stanno concentrando a Porto Alegre, per appoggiare il giudice Favreto. A Curitiba, nel frattempo, le autorità hanno dispiegato unità antisommossa, appoggiate da blindati e un elicottero, intorno alla sede della polizia dove è rinchiuso Lula, e si segnalano concentrazioni anche davanti alla sede del sindacato metallurgico a San Bernardo dos Campos, nella periferia di San Paolo, dove l'ex presidente si era rifugiato ad aprile, prima di consegnarsi alle autorità.