Gran Bretagna, coppia avvelenata col nervino

Gas nervino 'Novichok' di provenienza russa. La polizia britannica non ha dubbi: l' uomo e la donna ricoverati in condizioni gravissime, sono stati colpiti dallo

stesso tipo di veleno che aprì il caso Skripal. E così a quattro mesi dalla vicenda dell'ex spia russa e della figlia, ora fuori pericolo, rischia di riaprirsi un caso che sfociò in un grave incidente diplomatico tra Russia e Gran Bretagna e che coinvolse anche gli Stati Uniti e diversi paesi europei che espulsero

oltre cento diplomatici russi.

La polizia ha immediatamente precisato che non è chiaro se ci sia un collegamento diretto, le indagini, del resto, sono ancora in corso nella cittadina di Amesbury, a soli 13 km di distanza da Salisbury, dove vennero avvelenati Serghiei e Yulia Skripal. Ma ha deciso di mettere immediatamente in campo la

squadra antiterrorismo. Gli investigatori si sono messi subito al lavoro, raccogliendo e inviando i campioni della sostanza che ha avvelenato la coppia al laboratorio militare di Porton Down, lo stesso che si è occupato dell'ex spia russa.