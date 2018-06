Trump minaccia dazi del 20% sulle auto Ue

Donald Trump minaccia dazi del 20% sull'import negli Stati Uniti di auto europee. Nel giorno in cui scattano i controdazi europei su alcuni prodotti simbolo del 'made in Usa', il presidente americano in un tweet aleggia la possibilità di colpire le auto europee e dice: "Costruitele qui!".

Scattano oggi i dazi Ue sui prodotti simbolo 'made in Usa'



"Tutto quello che abbiamo da dire su questo è stato già detto dal presidente Juncker e dalla commissaria Malmstroem ultimamente, non abbiamo altro da aggiungere". Lo riferiscono all'ANSA fonti della Commissione interpellate sulla minaccia di Trump di imporre dazi del 20% sull'import negli Usa di auto europee. Due giorni fa Malmstroem aveva detto che le contromisure Ue erano una "risposta misurata, proporzionata e in linea con le regole del Wto". L'Ue ha sempre ribadito di essere contraria ad una escalation.