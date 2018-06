Ivanka twitta proverbio cinese, ironia sui social

Ironia sui social media contro Ivanka Trump per aver commentato lo storico summit di Singapore tra il padre-presidente e il leader nordcoreano citando su Twitter un proverbio cinese che a detta di molti non esiste: "quelli che dicono che una cosa non può essere fatta non dovrebbero interrompere coloro che la fanno". Il sito Quote investigator attribuisce il detto ad un magazine di Chicago che lo avrebbe utilizzato per la prima volta nel 1903 osservando come sia stato spesso attribuito infondatamente a George Bernard Shaw. "Allora dì a tuo padre di non interrompere Mueller", ha commentato un utente, riferendosi all'inchiesta del procuratore speciale del Russiagate.