Presa d'ostaggi a Parigi, forze speciali sul posto

Una presa d'ostaggi è in corso nel decimo arrondissement di Parigi, nel centro di Parigi: è quanto rivelano i media francesi. La zona è presidiata dagli agenti ed un'importante operazione di polizia è attualmente in corso.

Secondo Bfm-Tv, diverse persone sono trattenute in ostaggio da un uomo asserragliatosi all'interno di un'abitazione in Rue des Petites Ecuries. Secondo i primi elementi, precisano fonti concordanti citate dall'emittente all-news, l'azione "non sarebbe" legata ad un'azione di natura terroristica.

Secondo LeParisien.fr, l'individuo ha dichiarato di essere armato di una bomba e di un'arma da pugno e ha chiesto di contattare l'ambasciata dell'Iran per "consegnare un testo al governo francese".