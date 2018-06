Morta 'Sposa di Belsen', curò Anna Frank

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - E' morta a 95 anni Gena Turgel, sopravvissuta all'Olocausto nota come la 'Sposa di Belsen' per aver sposato uno dei soldati britannici che liberarono il campo di concentramento dove era prigioniera e dove, come infermiera, curò Anna Frank malata di tifo prima che morisse. Ne dà notizia la Bbc.

L'abito con il quale Gena convolò a nozze con il soldato Norman Turgel è oggi esposto all'Imperial War Museum di Londra.

Nata a Cracovia, in Polonia, nel 1923, Gena Turgel perse gran parte della sua famiglia dopo l'invasione tedesca del 1939.