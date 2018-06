L'Argentina annulla la partita a Gerusalemme con Israele

L'incontro tra Argentina e Israele, previsto per sabato 9 giugno a Gerusalemme, è stato sospeso. Lo riporta la stampa argentina, spiegando che la decisione è stata presa dopo che un gruppo di tifosi pro-palestinesi hanno protestato, durante l'allenamento della squadra, con bandiere e magliette della nazionale con il numero 10 di Lionel Messi macchiate di sangue..



La polemica per l'amichevole Israele-Argentina a Gerusalemme era nata nei giorni scorsi, quando il presidente della Federcalcio palestinese, generale Jibril Rajoub, da molti considerato un possibile erede del presidente Abu Mazen, aveva avvertito la squadra, invitandola a non giocare. Altrimenti, aveva detto, "milioni di fan palestinesi e arabi bruceranno la maglietta di Lionel Messi".