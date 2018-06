Marine Le Pen cambia nome a FN

Il Front National cambia da stasera ufficialmente nome e si chiama d'ora in poi Rassemblement National. Lo ha annunciato Marine Le Pen, la presidente, aprendo il Consiglio nazionale. Consultati per posta, gli aderenti hanno deciso a favore del nuovo nome con una maggioranza dell'80,81% dei voti.

Un "tradimento" e una "vergognosa cancellazione della sua identità": ha commentato il fondatore del partito francese, Jean-Marie Le Pen, dopo la decisione della figlia di cambiare nome. In una nota, il vecchio patriarca dell'estrema destra, più volte condannato per le sue sparate di connotazione razzista e antisemita, dichiara che "la vergognosa cancellazione della sua identità è il colpo più duro che il Front National abbia mai ricevuto dalla sua fondazione".