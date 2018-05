Liegi, donna ostaggio: 'Io sono ancora viva perché musulmana'

La donna delle pulizie della scuola presa in ostaggio dal killer di Liegi è stata risparmiata perché musulmana. Il suo obiettivo era la polizia, non la scuola. E' quanto emerge dalla testimonianza della stessa donna, Darifa, che anziché scappare ha chiuso le porte della scuola trovandosi faccia a faccia con Benjamin Herman. "Ti faccio due domande: sei musulmana? Fai il ramadan?". L'inserviente scolastica ha risposto di sì. Poi: "Non ti farò niente, voglio solo far cuocere un po' quelli là fuori", indicando la polizia.